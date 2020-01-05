Дональд Трамп пригрозил Ирану

В субботу, 4 января, президент США Дональд Трамп разместил на своей странице в Twitter предупреждение о том, что в ответ на любое потенциальное нападение Ирана, которое может быть совершено после ликвидации генерала Касема Сулеймани, Соединенные Штаты "очень быстро и очень сильно" нанесут удары по десяткам иранских объектов.

По словам главы американской администрации, силы США уже нацелены на 52 иранских объекта, и это число соответствует числу американских заложников, захваченных Ираном много лет назад, передает ТАСС. Хозяин Белого дома подчеркнул, что некоторые из целей являются весьма значительными и важными для Ирана и иранской культуры. "США больше не хотят угроз!" – подчеркнул Дональд Трамп.