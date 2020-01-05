Крупный пожар тушат в Подмосковье

В ночь на воскресенье в подмосковных Мытищах вспыхнул пожар на одном из складов, на котором хранятся внутри которого хранятся пластиковые изделия и оборудование для изготовления бассейнов. В настоящее время здание горит по всей площади, которая составляет около 1,6 тысячи квадратных метров.

По данным источника в экстренных службах, рядом с горящим складом находятся газовая котельная и двухэтажное здание, сохраняется угроза распространения огня. Пожару присвоен повышенный — второй — номер сложности. Данных о пострадавших не поступало, передает ТАСС.