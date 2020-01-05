По военному училищу в Триполи нанесен авиаудар: погибли десятки курсантов

В ливийском Триполи подверглось авиаудару военное училище в Триполи. По разным данным, в результате атаки погибли от 23 до 28 курсантов, десятки получили ранения.

Подвергшееся нападению военное училище расположено на юге Триполи в районе, контролируемом правительством национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем, передает РИА Новости

ПНС уже возложило ответственность за нападение на силы, лояльные командующему Ливийской национальной армией маршалу Халифу Хафтару. После новости о гибели кадетов в подконтрольных ПНС районах начались стихийные митинги с осуждением авиаудара, сообщает ТАСС.

Вооруженные столкновения сил маршала Халифы Хафтара с формированиями ПНС идут в пригородах Триполи с начала апреля минувшего года. Маршал Хафтар объявил о начале решающего сражения и продвижения в Триполи 12 декабря, но пока каких-либо серьезных успехов Ливийской национальной армии достичь не удалось, стороны противостояния продолжают удерживать свои позиции, обмениваясь артобстрелами и авиаударами.