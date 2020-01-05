Фанаты свалили статую Ибрагимовича

Статуя нападающего Златана Ибрагимовича снова подверглась нападению фанатов "Мальме". На этот раз злоумышленники сумели свалить изваяние, подпилив бронзовому Златану ноги.

В ночь на воскресенье фанаты "Мальме" совершили новое нападение на статую Ибрагимовича. Сначала на голову скульптуры была надета черная майка. Затем они подпилили ноги и бронзовая статуя футболиста упала на окружающий ее забор.

Болельщики "Мальме" не могут простить бывшему кумиру покупку акций дркгого шведского клуба "Хаммарбю", который является главным соперником их клуба. Фанаты увидели в поступке Златана предательство и неоднократно покушались на его статую, установленную в городе. В декабре вандалы отпилили скульптуре нос.