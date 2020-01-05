ЧП в Канаде: самолет потерял колесо при взлете

У вылетевший из Монреаля в канадский город Сагеней пассажирского авиалайнера при взлете оторвалось одно из колес шасси. Пилоты приняли решение об экстренной посадке.

После произошедшего самолету, на борту которого находились 52 человека, пришлось час кружить над аэропортом, чтобы выработать топливо. В результате авиапроисшествия никто не пострадал, для выполнения рейса пассажирам был предоставлен другой борт, передает телеканал "Россия 24".