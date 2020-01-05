Кубок Англии. "МанСити" пробился в 1/16 финала, "МанЮнайтед" буксует

На туманном Альбионе стартовала стадия 1/32 финала Кубка Англии по футболу. На этом этапе престижного турнира в борьбу вступают клубы английской премьер-лиги. В их числе "Манчестер Сити", являющийся действующим обладателем главного трофея.

Подопечные Хосепа Гвардиолы на домашнем стадионе "Этихад" принимали команду четвертого дивизиона Англии "Порт Вейл". Соперник пытался сопротивляться именитому сопернику: несмотря на пропущенный гол от украинца Александра Зинченко, они еще в первом тайме смогли отыграться благодаря голу Томаса Поупа.

Но хватило футболистов "Порт Вейла" на 42 минуты – Серхио Агуэро за считанные минуты до перерыва вывел свою команду вперед. Во втором тайме "горожане" довели матч до уверенной победы благодаря голам Тейлора Харвуда-Беллиса и Филипа Фодена. Итог – 4:1 в пользу "Сити".

Из остальных матчей выделим выход в следующий раунд Кубка Англии "Лестера", разобравшегося с "Уиганом" (2:0), а также гостевую ничью "Манчестер Юнайтед" с "Вулверхэмптоном" (0:0). Теперь для выявления обладателя путевки в 1/16 финала "красным дьяволам" и "волкам" предстоит сыграть еще один на матч – на этот раз дома у "МЮ".