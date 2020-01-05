Тело генерала Сулеймани доставлено в Иран

В воскресенье тело погибшего в Ираке в результате авиаудара США командира иранского спецподразделения "Аль-Кудс" Касема Сулеймани было доставлено в Иран. В настоящее время проходит церемония прощания с военачальником, похороны которого намечены на понедельник, 7 января.

Ранее сообщалось, что генерал Сулеймани погиб 3 января при целенаправленном ударе американских ВВС по международному аэропорта Багдада. Операция была подготовлена и проведена по личному указанию президента США Дональда Трампа, напоминает "Интерфакс".

Убийство генерала Сулеймани вызвало волну гнева и возмущения в Иране, Тегеран пообещал дать решительный ответ на действия США. Как предупредил командующий Корпусом стражей исламской революции генерал-майор Хосейн Салами, в ответ на убийство командира "Аль-Кудс" будут предприняты меры стратегического характера, которые положат конец американскому присутствию в регионе.