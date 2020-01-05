Бучневич забил, Георгиев сделал 25 сейвов, но "Рейнджерс" проиграли "Ванкуверу"

"Нью-Йорк Рейнджерс" продолжают свою неудачную серию в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и теперь потерпели поражение от "Ванкувер Кэнакс". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "канадцев".

Не смогли спасти "джерс" от неудачного исхода матча и российские легионеры: Павел Бучневич забил единственный гол своей команды, вратарь Александр Георгиев отразил 25 бросков по своим воротам, а Артемий Панарин отличиться результативными действиями не смог.

В составе "Кэнакс" авторами голов стали Антуан Руссель и Тайлер Майерс. "Ванкувер" победил в седьмой раз подряд. А неудачная серия "Рейнджерс" теперь составляет три матча.

В заключительном матче дня "Нэшвилл Предаторз" обыграл "Лос-Анджелес Кингз" со счетом 4:1.