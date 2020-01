42-летний баскетболист установил уникальный рекорд НБА

Форвард баскетбольного клуба "Атланта Хоукс" Винс Картер стал обладателем уникального рекорда в Национальной баскетбольной ассоциации. Теперь 42-летний американец стал первым, кто официально выступает в НБА на протяжении четырех десятилетий.

Картер выходил на паркет в составе клубов ассоциации в 1990-х, 2000-х, 2010-х и теперь в 2020-х годах, сообщает ТАСС. Впервые он сыграл в НБА в 1998 году, а пятого января 2020 года он провел первый матч за "Атланту" в новом десятилетии и стал первым баскетболистом-четырехдекадником НБА.

Как только он вышел на паркет, зал устроил ему стоячую овацию.

Vince Carter checks in to a standing ovation as he becomes the first player in @NBAHistory to play in four decades. pic.twitter.com/x5vjRJlb5G