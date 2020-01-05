МИД Украины оправдал чествование Бандеры "возрождением национальной памяти"

В украинском МИДе ответили на критику Польши и Израиля чествования на Украине лидера ОУН (Организация украинских националистов, запрещена в РФ) Степана Бандеры и ряда других украинских националистов времен Второй мировой войны, которые сотрудничали с нацистами.

Ранее ряд стран был возмущен факельным маршем в центре Киева, которые сторонники украинских праворадикальных партий и организаций провели в центре Киева 1 января – в 111-й день рождения Бандеры.

В министерстве иностранных дел Украины оправдали его "возрождением национальной памяти украинского народа ". А это, по словам пресс-секретаря украинского МИДа Украины Екатерины Зеленко, — "одно из приоритетных направлений государственной политики Украины".

При этом Зеленко отметила, что "каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев".

По ее словам, "цивилизованные нации должны исходить из принципа чествования всех погибших, а дискуссии в этой сфере должны продолжаться на уровне историков и экспертов, а не политиков", передает ТАСС.

При этом представитель МИДа Украины добавила, что дружеские и партнерские отношения Украины с Польшей и Израилем – это "важное достояние, и нужно предотвращать любые попытки спровоцировать напряжение в двусторонних отношениях".

Ранее посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий и его израильский коллега Йоэль Лион выступили с совместным заявлением, назвав бандеровское шествие в Киеве оскорблением.



С большим сожалением и обеспокоенностью дипломаты отметили, что представители разных уровней власти на Украине отмечают исторические события, которые "следовало бы раз и навсегда осудить".