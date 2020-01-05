Скончался онколог Андрей Павленко

Умер врач-онколог Андрей Павленко, руководитель онкологического отделения Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова Санкт-Петербургского госуниверситета. Об уходе Павленко из жизни сообщила его супруга Анна.

В марте 2018 года у Андрея Павленко — известного хирурга-онколога, много лет оперировавшего в Санкт-Петербурге, — обнаружили рак желудка третьей стадии. О своей борьбе с раком он рассказывал в своем блоге и даже после операции по удалению желудка продолжал работать.

1 января на своей странице в Facebook он написал, что его жизненный путь завершается: несмотря на операции и позитивную динамику, болезнь оказалась коварнее. Всех, кто продолжает лечение, врач призвал не сдаваться и верить в выздоровление.