Водитель грузовика со снегом отправил в больницу женщину в Южно-Сахалинске. Видео

Вечером в минувшую субботу, 4 января, в Южно-Сахалинске произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.

Судя по записи с камеры наблюдения, водитель грузовика, перевозившего снег, повернул налево прямо перед легковушкой, двигавшейся на разрешающий сигнал светофора.

Мужчина, управлявший легковым автомобилем Toyota Crown, не сумел уклониться от большегруза и врезался в него.

Как сообщают местные СМИ, в результате аварии серьезные травмы получила женщина-пассажир Toyota. Спасателям пришлось использовать специальные инструменты, чтобы извлечь ее из искореженного салона.

После этого пострадавшая, находившаяся в бессознательном состоянии, была доставлена в больницу. Ее спутник отделался ушибами и ссадинами.