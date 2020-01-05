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5 января 202012:24

Террористы атаковали американскую базу, пришлось поднять авиацию

В Кении, неподалеку от границы с Сомали, боевики напали на американскую военную базу. По данным местных СМИ, атаку удалось отбить. Командованию пришлось поднять для этого в воздух авиацию.

В результате столкновений были ликвидированы четыре террориста радикальной группировки "Аш-Шабаб" (запрещена в РФ), передает "Россия 24".

Как уточняет ТАСС, боевики пытались прорваться на аэродром Манда.

В связи с инцидентом посольство РФ рекомендовало находящимся в Кении россиянам проявлять бдительность и избегать места массового скопления людей.

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