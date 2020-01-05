"Лукавому" генералу Ходжесу устроили экскурс в историю Крыма и Техаса

Глава комиссии Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России. На заявление Ходжеса о том, что до Екатерины II России в Крыму не было, сенатор напомнил: тогда не было и Украины, и Крым не мог быть украинским. И США в 1783 году были лишь узкой полоской земли вдоль Атлантики — все остальное захватили позже.

"Пусть вернут Техас Мексике", — резюмировал Пушков.

Позже он посетовал на то, сколь многие "не понимают смысла сказанного, лишены чувства юмора и на полном серьезе обсуждают предложение вернуть Техас Мексике". Это намеренно абсурдное предложение, по его словам, не что иное как ответ на абсурдные разговоры об "украинском Крыме".

Глава комитета парламента Крыма по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал власти и политиков США прекратить множить мифы вокруг полуострова, пытаясь поставить под сомнения его российский статус. Крым вернулся в состав России в результате референдума, благодаря которому полуостров не подвергся репрессиям со стороны Киева, отметил парламентарий. При этом сам факт передачи Крыма в состав Украины, по его словам, вызывает много вопросов.

Гемпель также отверг предположение генерала Ходжеса о претензиях России на юг Украины. Россия на него не претендует, подчеркнул он.

"Донецк и Луганск — это внутренняя проблема Киева. Они фактически ушли из состава Украины по головотяпству киевских властей, которые развязали гражданскую войну", — заявил крымский депутат РИА Новости.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине в 2014 году.