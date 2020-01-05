ЧП на острове Русский: около 30 машин местных рыбаков провалились под лед

Спасательная операция развернулась на острове Русский во Владивостоке. Под лед провалились около 30 машин, которые принадлежат местным рыбакам

Это был отличный день для зимней рыбалки — и мороз не сильный, и лед, казалось, вполне крепкий. Теперь рыбаки пребывают в самом настоящем шоке. Это уже потом выяснится, что толщина льда даже у самого берега окажется всего-то с пару десятков сантиметров — слишком мало, чтобы удержать десятки тонн припаркованных машин.

От авто эконом-класса до премиальных иномарок стоимостью 1,5-2 миллиона рублей. Спасти машины было невозможно — все произошло в считаные минуты. Когда иномарки начали уходить под лед, многие владельцы были уже далеко — сегодня хорошо шла навага. Информацию о том, что произошло, скинули очевидцы в соцсети и мессенджеры.

Лед пилят — брызги летят. Хоть и глубина небольшая, около 2 метров, оказалось, что вытащить утонувшие машины дело непростое, спасательными мероприятия затянутся минимум на сутки. Работы ведут сотрудники МЧС и добровольцы. Туда, где авто ушло подводу полностью, привлекли водолазов.

В Приморье выезд на лед запрещен. Всем нарушителям, стремящихся припарковаться поближе к лунке, грозят штрафы от 1 до 3 тысяч рублей. Сегодняшняя погоня за хорошим клевом "со всеми удобствами" обернулась гораздо более крупными потерями. Но хотя бы обошлось без жертв.