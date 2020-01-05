Российская молодежка готовится к финалу чемпионата мира в полном составе

Молодежная сборная России по хоккею готовится к финальному матчу чемпионата мира в полном составе. Тренерский штаб российской команды во главе с главным тренером Валерием Брагиным рассчитывает на всех 23 хоккеистов.

Соперником России станет команда Канады. Встреча состоится вечером воскресенья. Стартовое вбрасывание шайбы состоится в 21:00 по московскому времени. Россия уже встречалась с "кленовыми" в рамках группового этапа, и тогда наши игроки разгромили соперника со счетом 6:0.

Путевку в финал россияне завоевали после того, как в полуфинале обыграли Швецию со счетом 5:4.