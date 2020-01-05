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5 января 202012:58

Дорожный конфликт в центре Петербурга обернулся стрельбой

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Небольшой конфликт водителей в центре Петербурга завершился стрельбой в воздух. Свидетелями инцидента стали несколько человек, а автор записи пообещал привлечь к делу сотрудников ДПС.

 

Местом противостояния стала набережная Фонтанки, где около трех часов дня 2 января и сошлись водители. На кадрах видно, что владелец белой Infiniti перекрыл проезжую часть, чтобы подобрать пассажира, однако действовал он крайне неспешно, так что позади образовался небольшой затор.

Водитель ближайшей машины попытался с помощью клаксона ускорить погрузку, но наткнулся на стену непонимания. Короткий разговор к взаимопониманию не привел, так что точку в споре решил поставить владелец внедорожника — уже сев в салон, он достал пистолет и выстрелил в воздух. Продемонстрировав серьезность своих намерений, он спокойно уехал.

Его оппонент пообещал отправить запись произошедшего в полицию, дабы с нарушителем разбирались инспекторы.

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