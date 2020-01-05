Удары по 52 объектам: Иран ответил США

Иран не верит, что США осмелятся нанести удары по 52 объектам. Так командующий ВС Исламской Республики Абдулрахим Мусави ответил на угрозы американского президента Дональда Трампа, заявившего, что Штаты недавно потратили два триллиона долларов на новое оружие.

"В ходе возможного конфликта в будущем, на который, сомневаюсь, что им хватит смелости, станет ясно, к какому месту будут относиться эти цифры — 5 и 2", — приводит слова иранского военного РИА Новости​​​.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, в свою очередь, назвал нападение "трусливыми убийствами" и нарушением международного права. Он высмеял манеру общения Трампа, отметив, что императивные нормы права – "большое нельзя-нельзя". Другой иранский министр Мохаммад Джавад Азари сравнил американского лидера с Гитлером и Чингисханом, добавив, что он – "террорист в деловом костюме".

На слова Трампа о 52 объектах отреагировал и российский сенатор Алексей Пушков, спрогнозировавший в "Твиттере", что в случае обострения ситуации президент США получит "свою большую войну".

И без того плохие отношения между Вашингтоном и Тегераном серьезно ухудшились после американского авиаудара в районе аэропорта Багдада. В числе жертв атаки – иранский генерал Касем Сулеймани, которого Трамп обвинил в причастности к гибели миллионов человек, среди которых тысячи американцев. "Попался!" – объявил лидер США в своем микроблоге. Глава Госдепа Майк Помпео не стал отставать от своего шефа и назвал иранские власти террористами.

Тегеран пообещал отомстить за убийство Сулеймани, Вашингтон заверил, что готов к этому. Штаты объявили генерала причастным к нападению на свое посольство перед Новым годом.

Ранее глава МИД Ирана обсудил случившееся со своими коллегами из КНР, Турции и России, а также генсеком ООН. Кроме того, ракетный удар по Ираку стал темой беседы президентов России и Франции. Владимир Путин и Эммануэль Макрон выразили обеспокоенность в связи с действиями США, провоцирующими эскалацию напряженности в регионе.

Тем временем, тело Касема Сулеймани доставили на родину.