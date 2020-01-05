Внезапная авария в Сочи попала на видео

Автомобильный регистратор запечатлел момент столкновения двух транспортных средств, произошедшего на днях на улице Славы в Сочи.

Водитель отечественной легковушки внезапно выехал с парковки. Его появление стало сюрпризом для автомобилиста, управлявшего машиной, из которой велась съемка, и столкновения избежать не удалось.

От удара ВАЗ отбросило в сторону. По предварительным данным, мужчина, находившийся в протараненной машине, получил травмы, однако их характер и степень тяжести не уточняются.