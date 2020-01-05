Москва обратила внимание Запада на "человеконенавистническую идеологию" Киева

МИД России обвинил страны Запада в попустительстве властям Украины, которые на государственном уровне поддерживают неонацизм.

Это заявление появилось после того, как в Киеве 1 января прошло факельное шествие в честь 111-летия Степана Бандеры.

После возмущения Израиля и Польши, осудивших героизацию украинских националистов, в МИД Украины заявили: чествование Бандеры – это "возрождение национальной памяти украинского народа ", что является "одним из приоритетных направлений государственной политики Украины".



В сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства в соцсети "ВКонтакте" отмечается, что поддержка неонацизма на государственном уровне на Украине представляет собой серьезную угрозу для всего мирового сообщества.

"В этом контексте особенно тревожит, что ползучая героизация этой человеконенавистнической идеологии на Украине проводится в течение последних 20 лет при молчаливом попустительстве Запада", — отметили в МИД РФ.

Там также напомнили, что на Украине "открываются все новые памятники коллаборационистам гитлеровских карателей", а "в их честь переименовываются улицы".

"Складывается ощущение, что Запад выписал украинской власти некую индульгенцию и предпочитает не замечать, как Киев переписывает историю и игнорирует решения Нюрнбергского трибунала, — говорится в сообщении российского МИД. — Обнадеживает лишь то, что у представителей некоторых западных государств, наконец, начали открываться глаза на происходящее на Украине".

Во внешнеполитическом ведомстве России в очередной раз призывали официальный Киев "отказаться от порочной практики обеления нацистских приспешников и глумления над историей".