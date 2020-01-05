Трехлетняя девочка госпитализирована с неизвестной формой пневмонии

В Сингапуре с неизвестной формой пневмонии госпитализирована трехлетняя девочка из Китая. Как сообщили врачи, ребенок заболел после поездки в провинцию Хубэй, где ранее была зафиксирована вспышка вируса.

В общей сложности выявлено свыше 40 случаев заражения, 11 человек попали в больницы в тяжелом состоянии. Известно, что некоторые пациенты работали на местном рынке морепродуктов. В то же время, признаков того, что заболевание передается от человека к человеку, пока не выявлено, напоминает "Россия 24".