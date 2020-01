Лондон счел убийство генерала Сулеймани самообороной

Убитый в Багдаде в результате авиаудара США командующий иранским спецподразделением "Аль-Кудс" Касем Сулеймани "был региональной угрозой", заявил телеканалу Sky News министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. По его словам, у США есть право на самооборону и Лондон "с пониманием относится к ситуации, в которой оказался Вашингтон".

По словам британского министра, он встретится с госсекретарем США Майком Помпео в ходе своего визита в Вашингтон на следующей неделе. Тем временем Соединенное Королевство принимает меры для защиты своих подданных во всем регионе Ближнего Востока. В частности, корабли Королевского военно-морского флота будут сопровождать британские суда в Ормузском проливе.

МИД Великобритании предупредил британских подданных в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах о необходимости сохранять бдительность после ликвидации Сулеймани, передает "Интерфакс". Предупреждение о возможной опасности для британцев касается также таких стран, как Катар, Оман, Кувейт, Бахрейн, Саудовская Аравия, Йемен, Израиль и Ливан, а также Афганистан и оккупированные палестинские территории.

'We want to see Iranian behaviour improve' — Foreign Secretary @DominicRaab says he will be meeting with US Secretary of State Mike Pompeo to try and deescalate the tensions with Iran and plot a positive path forward. #Ridge



