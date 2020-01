Любительский клуб выбил "Тулузу" из Кубка Франции. Главный тренер уволен

В футбольном Кубке Франции произошла громкая сенсация. В 1/32 финала клуб высшего дивизиона чемпионата Франции "Тулуза" потерпела поражение от любительского клуба "Сен-Прив". Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу непрофессиональных футболистов.

Примечательно, что единственный гол игроки "Сен-Прива" забили на шестой добавленной минуте, когда отличился Карнежи Антуан. Благодаря его голу любители пробились в 1/16 финала Кубка Франции.

Amateur minnows Saint-Pryvé Saint-Hilaire dump Toulouse out of the Coupe de France pic.twitter.com/8T4shcumk0