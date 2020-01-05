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Конфликт между США и Ираном 34 минуты назад

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5 января 202014:27

Шеф евродипломатии пригласил главу иранского МИДа в Брюссель

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом, в котором выразил глубокую обеспокоенность в связи с последними событиями в Ираке, в частности, после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Представитель ЕС призвал Тегеран "проявлять сдержанность и тщательно обдумывать любую реакцию, чтобы избежать дальнейшей эскалации, которая нанесет ущерб всему региону и его народу", говорится в коммюнике Европейской внешнеполитической службы, распространенном в Брюсселе.

Боррель и Зариф обсудили также важность сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который продолжает оставаться "краеугольным камнем глобальной архитектуры ядерного нераспространения" и играет важную роль в обеспечении безопасности в этом регионе, а также в мире в целом. Глава дипломатии ЕС подтвердил готовность в полной мере играть роль координатора и сохранять единство оставшихся участников СВПД в поддержке соглашения и его полномасштабного осуществления.

Боррель пригласил Зарифа в Брюссель, чтобы продолжить обсуждение этих и других важнейших вопросов.

Борреля с Зарифом состоялся в субботу, 4 января в рамках телефонных консультаций, которые высокий представитель ЕС вел несколько дней с главами МИД стран Евросоюза и региона. Их целью было обсуждение последних событий и шагов по снижению напряженности, пишет "Интерфакс".

Между тем Зариф написал в своем Twitter, что если угрозы президента США в отношении культурных объектов Ирана будут реализованы, то это будет военным преступлением. "Будь то пинки или крики, конец зловещего присутствия США в Западной Азии уже начался", — подчеркнул глава иранского МИД.

Со своей стороны, его заместитель Аббас Аракчи, комментируя угрозы президента США нанести удары по Ирану, указал, что Тегеран готов ответить на любые действия, угрожающие безопасности страны. "Иран готов ответить на любые угрозы или действия в отношении национальной безопасности и территориальной целостности", — приводит слова Аракчи РИА Новости.

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