Хакеры атаковали министерство иностранных дел Австрии

Хакеры атаковали австрийский МИД. Предприняты контрмеры, создан спецкомитет, однако уверенности в стопроцентной защите нет. Власти страны подозревают, что в произошедшем могут быть замешаны другие государства.

Кибератака была осуществлена в ночь на 5 января, уточняет РИА Новости.