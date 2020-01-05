Ученые посоветовали соки, снижающие давление и укрепляющие сосуды

Длительное употребление брусничного сока помогает снизить давление и улучшает работу сосудов. Таковы результаты экспериментального исследования, проведенного Анне Кивимяки из Университета Хельсинки.

В ходе эксперимента изучалось влияние сока брусники, клюквы и черной смородины, которые в течение 8-10 недель давали в качестве питья лабораторным крысам, генетически предрасположенным к повышенному кровяному давлению. Все три ягоды, как и черника — исключительный источник полифенолов, снижающих риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Выяснилось, что разбавленный брусничный сок значительно снижает давление, а сок, содержащий больше полифенолов, улучшает функционирование сосудов. Эффект от двух других соков оказался менее заметным, сообщает Medical Xpress.

Эти экспериментальные выводы нуждаются в подтверждении путем сравнительных клинических исследований на здоровых людях со слегка повышенным кровяным давлением. Сейчас таким людям вместо лекарств дают рекомендации по питанию и образу жизни.