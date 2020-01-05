Тегеран обратился в СБ ООН. Багдад тоже подумывает

Иран обратился в Совет Безопасности ООН в связи с ситуацией вокруг гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в ходе операции США в Ираке 3 января.

Как сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, внешнеполитическое ведомство уже принимает "политические, юридические и международные меры, в том числе на уровне ООН и Совета безопасности".

Между тем комитет по вопросам безопасности и обороны парламента Ирака собирается обратиться к правительству страны с требованием также подать жалобу на действия США в Совет Безопасности ООН.

"Мы потребуем от иракского правительства подать жалобу в СБ ООН на Вашингтон", — заявил один из членов иракского парламентского комитета, слова которого приводит РИА Новости.

Как ожидается, в воскресенье, 5 января, парламент Ирака проведет заседание по вопросу присутствия в стране американских военнослужащих.

В связи с последними событиями Ирак уже ограничил американские военные операции на своей территории. Со своей стороны, США заявили, что сами сокращают свою деятельность в Ираке, а НАТО проинформировало, что приостанавливает программу по обучению иракских военных.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп в ответ пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране. Однако Тегеран в это не верит.