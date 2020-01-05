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5 января 202016:16

Как не сгореть дома: техника безопасности от МЧС

В МЧС России напомнили о мерах предосторожности при работе с отопительной печью и дымоходом. Перед началом отопительного сезона нужно прочистить печи и дымоходы, отремонтировать и побелить известковым или глиняным раствором, чтобы легко было заметить появившиеся трещины — они будут черными от дыма.

При проверке дымоходов важно, в частности, следить за наличием тяги и отсутствием их засорения, наличием и исправностью разделок, предохраняющих сгораемые конструкции, исправностью и правильностью расположения оголовка относительно крыши, контролировать близко расположенные деревья и сооружения, чтобы удостовериться, что дымоходы размещены вне зоны ветрового подпора.

Доверять ремонт и кладку печей можно только лицам и организациям со специальной лицензией МЧС России на проведение этих работ. На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический предтопочный лист размерами не менее 50 на 70 сантиметров.

Оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей чрезвычайно опасно, напоминают в ведомства. Также нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.

Во избежание перекала печи рекомендуется топить ее два-три раза в день не более чем по полтора часа, а за три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.

Необходимо очищать дымоход от сажи, нельзя сушить на печи вещи и сырые дрова, также нужно следить, чтобы мебель и занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи.

Нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку: по ним огонь может перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены. С наступлением минусовых температур нужно следить, чтобы не было обмерзания и закупорки дымоходов. Владельцы домов также обязаны проверять дымоходы на наличие в них надлежащей тяги.

Ранее в МЧС рассказали о правилах выбора, установки и украшения новогодней елки. Прежде всего в ведомстве советуют обеспечить устойчивость елки, также это очень смолистое и горючее дерево нельзя устанавливать вблизи батарей и обогревательных приборов. Рядом с главным символом Нового года не должно быть никаких горящих свечей и бенгальских огней. Рекомендации касались как натуральных, так и искусственных елок.

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