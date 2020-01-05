Санчесу не доверили премьерское кресло

Кандидат от испанских социалистов Педро Санчес на пост премьера не утвержден, второй тур депутатского голосования состоится во вторник.

Для победы в первом туре Санчесу нужно было набрать минимум 176 мандатов из 350, а за него отдали голоса 166 депутатов. Во втором туре, который по закону проходит через двое суток после первого, для победы нужно простое большинство голосов. И если ситуация принципиально не изменится, Санчеса утвердят председателем испанского правительств.

Помимо социалистов, Санчеса поддерживают депутаты от левой Unidas Podemos, с которой Испанская социалистическая рабочая партия собирается формировать коалиционное правительство, а также Бакская националистическая партия, "Больше страны" (Más País), Галисийский националистический блок, "Теруэль существует" и "Новые Канары".

Испанский парламент крайне фрагментирован, в нем представлены более 20 партий самого разного направления. Наиболее принципиальная из них – Левые республиканцы, лидер которых Ориол Жанкерас получил 13-летний срок за проведение незаконного референдума о независимости в 2017 году.

Социалисты и республиканцы договорились о сделке. Последние воздерживаются на голосовании по Санчесу, первые начинают переговоры с каталонским женералитетом после формирования кабмина.

Утверждение Санчесма на пост премьера должно положить конец политическому кризису в Испании. Впервые с 1970-х (с момента перехода от диктатуры к демократии) будет сформировано коалиционное правительство, передает РИА Новости.