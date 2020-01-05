Поклонская готова вернуться на Украину в качестве посла

Депутат российской Госдумы, заместитель председателя комитета палаты по международным делам Наталья Поклонская надеется, что в ближайшее время в Киев вернется посол РФ. По ее мнению, присутствие в столице Украины российского посла может стать важнейшим шагом на пути к урегулированию конфликта на востоке страны.

"Прекращение войны в Украине и установление нормальных дипломатических отношений между нашими странами — первоочередная задача", — убеждена Поклонская, слова которой цитирует РИА Новости.

Более того, она заявила, что сама готова стать послом России на Украине, если поступит такое предложение. "Для меня родные страны Россия и Украина, и я их люблю", — сказала депутат.

Поклонская также выразила надежду на наступление нового этапа развития российско-украинских отношений. "Буду делать все возможное для нормализации отношений между нашими странами", — пообещала парламентарий.

Россия и Украина, установившие дипломатические отношения в 1992 году, отозвали своих послов в 2014 году. В августе 2016 года Москва предложила на пост посла в Киеве Михаила Бабича, однако Украина так и не предоставила ему агреман. В настоящее время дипмиссию РФ на Украине возглавляет временный поверенный Александр Лукашик.