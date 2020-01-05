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5 января 202015:37

Зеленского "поймали" в роскошном отеле-дворце

СТРАНА.ua

Украинские СМИ узнали, что президент страны Владимир Зеленский с семьей отдыхает в Омане — на побережье Оманского залива.

Как пишет Страна.ua, он поселился одном из самых роскошных пятизвездочных отелей Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel, стоимость одной ночи в котором в президентском люксе доходит до 4000 евро.

По сведениям издания, глава охраны Зеленского Максим Донец отправился в Оман заранее, чтобы подготовить поездку украинского президента.

Непосредственно Новый год он с семьей встретил в президентской резиденции "Синегора" в Гуте. Причем, там же с ним были помощник Зеленского Андрей Ермак и замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко с семьями.

Журналистам сообщали, что Зеленский будет там отдыхать еще как минимум неделю.

Однако уже 2 января глава государства вылетел из Ивано-Франковска в Киев, а затем без лишней огласки отправился на Аравийский полуостров.

Там, в Омане, 5 января и запечатлели Владимира Зеленского, фото которого попали в украинские СМИ.

Ранее сообщалось, что в конце апреля президент Украины отдыхал в Турции, в пятизвездочном отеле недалеко от Бодрума, а в середине июля он "лично инспектировал" температуру воды в Черном море в Одессе.

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