Россиян ждет аномальное Рождество

Почти по всей России на Рождество будет аномально тепло. При этом на территории азиатской части страны привычные температурные значения будут превышены на 10-16 градусов, а европейской — на 4-8 градусов.

А температура в Якутии 6-7 января и вовсе превысит норму на 20 градусов, рассказали ТАСС в пресс-службе Росгидромета. В Москве в понедельник 6 января будет преимущественно без осадков при дневной температуре минус 2 градуса, ожидается небольшой снег. Во вторник, 7 января, также прогнозируется небольшой снег, температура составит от минус 3 до минус 1 градуса.

Причина аномального тепла — атлантический циклон, под действием которого находится почти вся территория России. В некоторых регионах — Псков, Нижний Новгород — обновлены рекорды максимальной температуры. В большинстве областей, за исключением Чукотки и Камчатского края, температура воздуха будет значительно – до 16 градусов – выше нормы.