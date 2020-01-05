Отдых в астраханском клубе закончился массовой дракой. Видео

Регистратор очевидца запечатлел конфликт, произошедший ранним утром в воскресенье, 5 января, на парковке перед увеселительным заведением в Астрахани.

Словесная перепалка, возникшая между участниками противостояния, быстро переросла в кулачный поединок, вскоре превратившийся в массовую драку.

Свидетели, по мере сил, пытались остановить потасовку, однако прекратить происходящее им удалось далеко не сразу.

О реакции правоохранительных органов на инцидент пока не сообщается.