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5 января 202015:32

Шарапова пожертвует 25 тысяч долларов на тушение пожаров в Австралии

formulatx.com

Теннисистка из России Мария Шарапова приняла решение не оставаться в стороне от стихийного бедствия в Австралии, где бушуют лесные пожары. Россиянка сообщила о том, что готова пожертвовать на их тушение 25 тысяч долларов, предложив поступить также и Новаку Джоковичу.

"Предыдущие 15 лет Австралия в течение января была моим домом. Тяжело наблюдать за тем, как огонь уничтожает страну, животных, а семьи остаются без дома, — написала Шарапова в своем Twitter-аккаунте. – Готова пожертвовать 25 тысяч долларов. Новак, сможешь повторить эту сумму?".

Новак своего ответа пока не дал, но ситуация с пожарами беспокоит и его. Незадолго до старта первого в сезоне турнира "Большого шлема" он признался, что организаторам, возможно, придется рассмотреть вариант с переносом турнира.

"Если сложившаяся ситуация будет сказываться на здоровье теннисистов, то обязательно нужно подумать о переносе старта турнира, — приводит слова серба ТАСС. – Я думаю, что если воздух в Сиднее и Мельбурне и дальше продолжит загрязняться, то необходимо разработать правила по этому поводу".

Напомним, что основная сетка Australian Open стартует 20 января. Турнир продлится до второго февраля, когда состоится финал мужского одиночного разряда.

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