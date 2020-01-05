Шарапова пожертвует 25 тысяч долларов на тушение пожаров в Австралии

Теннисистка из России Мария Шарапова приняла решение не оставаться в стороне от стихийного бедствия в Австралии, где бушуют лесные пожары. Россиянка сообщила о том, что готова пожертвовать на их тушение 25 тысяч долларов, предложив поступить также и Новаку Джоковичу.

"Предыдущие 15 лет Австралия в течение января была моим домом. Тяжело наблюдать за тем, как огонь уничтожает страну, животных, а семьи остаются без дома, — написала Шарапова в своем Twitter-аккаунте. – Готова пожертвовать 25 тысяч долларов. Новак, сможешь повторить эту сумму?".

The month of January in Australia has been my 🏠 for the past 15 years. Watching the fires destroy the lands, it’s beautiful families and communities of animals is deeply💔. I would like to begin my donation at 25K. @DjokerNole, would you match my donation?🙏🏻 #letsallcometogether — Maria Sharapova (@MariaSharapova) January 5, 2020

Новак своего ответа пока не дал, но ситуация с пожарами беспокоит и его. Незадолго до старта первого в сезоне турнира "Большого шлема" он признался, что организаторам, возможно, придется рассмотреть вариант с переносом турнира.

"Если сложившаяся ситуация будет сказываться на здоровье теннисистов, то обязательно нужно подумать о переносе старта турнира, — приводит слова серба ТАСС. – Я думаю, что если воздух в Сиднее и Мельбурне и дальше продолжит загрязняться, то необходимо разработать правила по этому поводу".

Напомним, что основная сетка Australian Open стартует 20 января. Турнир продлится до второго февраля, когда состоится финал мужского одиночного разряда.