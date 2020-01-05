Бут озвучил свою версию убийства Сулеймани и рассказал о самочувствии

Убийство главы спецподразделения иранского КСИР Касема Сулеймани может быть частью многоходовой провокации, направленной против президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий 25-летнее заключение в американской федеральной тюрьме Мэрион (штат Иллинойс).

"Вполне могло быть, что таким образом в предвыборный год подставили Трампа", — приводит слова Бута РИА Новости.

Он считает вполне возможным, что таким образом в период президентских полномочий Трампа США втягивают в серьезный конфликт с Ираном, чтобы не дать ему впоследствии выиграть выборы. От администрации нынешнего главы Белого дома такого никто не ожидал, добавил Бут.

Что же касается Ирана, ответных мер с его стороны вполне можно ожидать, считает россиянин, который хорошо ориентируется в истории и культуре Ирана.

В результате убийства генерала Сулеймани, по мнению Бута, может последовать эскалация с обеих сторон, которая может закончиться войной с применением наземных сил. Америка же к такой большой войне не готова, добавил он.

На вопрос о самочувствии Бут ответил, что он уже в порядке. "Поначалу, после отъезда жены и дочери, было немного тяжело снова войти в обычный режим, когда ты один и ничего и никого не ждешь. Сейчас все вошло в обычную колею", — сказал он.

Бут также поздравил россиян с Новым годом и наступающим Рождеством Христовым и пожелал всем в 2020 году мира, здоровья и счастья.