Киселёв и Пушков оценили заявление Трампа

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв не верит угрозам президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану. По его мнению, в оставшееся до выборов время американскому президенту это не выгодно — слишком велики внутренние риски.

"Нужно быть идиотом, чтобы решиться", — написал Киселёв в "Твиттере".

А глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил: заявив о готовности нанести "быстрый и сильный удар" по 52 иранским объектам, Трамп подтвердил прогноз о вероятности ракетной войны США против Ирана. Однако в случае ответных ударов Ирана по американским базам в регионе США придется расширять военные действия, добавляет Пушков.

"И Трамп получит свою большую войну", — пишет сенатор.

Ранее президент США заявил: силы США уже нацелены на 52 иранских объекта, и это число соответствует числу американских заложников, захваченных Ираном много лет назад.

Командующий Вооруженными силами Ирана Абдулрахим Мусави парировал: "В ходе возможного конфликта в будущем, на который, сомневаюсь, что им хватит смелости, станет ясно, к какому месту будут относиться эти цифры — 5 и 2".

Сообщается, что Иран уже обратился в Совет Безопасности ООН в связи с ситуацией вокруг гибели генерала Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани в результате авиаудара США в Ираке 3 января.