Спас не одну тысячу людей: Скорцова откликнулась на смерть онколога Павленко

Тысячи людей оставляют соболезнования в соцсетях и, прежде всего, в блоге хирурга-онколога Андрея Павленко из Петербурга.

В своем интернет-дневнике врач, который сам мужественно боролся с раком, поддерживал и мотивировал на лечение огромное количество людей, страдающих тем же страшным заболеванием.

Утром 5 января стало известно, что Андрей Павленко ушел из жизни. Ему был 41 год.

Соболезнования родным и близким врача выразила министр здравоохранения России Вероника Сквороцова, передает "Россия 24".

В своей телеграмме она отметила: активная жизненная позиция врача проявлялась в его профессиональной деятельности и общественной работе, а его личный пример мужественной борьбы с тяжёлой болезнью спас не одну тысячу людей и помог тысячам пациентов мобилизоваться и настроить себя на лечение и выздоровление.

На последних видеокадрах, которые опубликованы на его странице "ВКонтакте", Павленко просит людей не опускать руки, а действовать и продолжать его дело.

В своем последнем обращении он сказал, что у людей даже с его диагнозом есть шансы на выздоровление. "Мне просто не повезло", — сказал врач.

Рак желудка у Андрея Павленко диагностировали в марте 2018 года. С тех пор онколог вел популярный в стране блог о лечении рака. Там он делился собственным опытом борьбы, а также активно заниматься общественной деятельностью в поддержку онкобольных, продолжая оперировать и консультировать пациентов.

В конце июня 2018 года Павленко был гостем программы "Андрей Малахов. Прямой эфир", в которой рассказал о том, как узнал о своем диагнозе, и дал советы не только страдающим от этого заболевания, но и их родственникам.