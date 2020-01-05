Спасатели вызволили заблудившихся рыбаков из снежного плена

В Башкирии спасатели нашли шестерых рыбаков, которые по дороге домой заблудились в поле, а машина их застряла. Самостоятельно выбраться из снежного плена им не удалось, поэтому они обратились за помощью к МЧС. Детей среди потерявшихся не было.

Спасатели выехали на поиски людей на снегоходах. Потерявшихся удалось найти достаточно быстро, несмотря на темное время суток. Всем рыбакам оказана помощь, они уже дома, сообщает "Россия 24".