Непряева завоевала серебро лыжной многодневки "Тур де Ски"

В итальянском Валь-ди-Фьемме завершился шестой этап многодневной лыжной гонки "Тур де Ски". В женской части масс-старта свободным стилем победу одержала норвежская лыжница Тереза Йохауг.

Она преодолела дистанцию в 10 километров за 34 минуты 21,6 секунды. Следом за ней финишную ленточку пересекли ее соотечественницы Хейди Венг и Ингвильд Флугстад стберг, отставшие на 50,3 и 54,5 секунды соответственно. Непряева стала четвертой. Она отстала на 57,1 секунды.

По итогам же всей многодневки Непряева стала второй. В общем зачете она уступила все той же Йохауг 1 минуту 11,1 секунды. Тройку лучших лыжниц "Тур де Ски" замкнула Эстберг (+1.17,5 секунды).