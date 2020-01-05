Гон сбежал от японцев, но на горизонте новые проблемы

Прокуратура Токио конфисковала у адвокатов бывшего главы автомобильного альянса Карлоса Гона три его заграничных паспорта — французский, ливанский и бразильский. Изъятие прошло в рамках судебного постановления. По некоторым данным, бизнесмен бежал из Японии в Ливан, воспользовавшись еще одним — запасным — французским паспортом.

Тем временем, в СМИ появилось предположение, как самому известному человеку в мире удалось обмануть систему безопасности в аэропорту Осаки. Журналисты пообщались с сотрудниками воздушной гавани, и те объяснили, что зачастую крупные грузы, которые превышают метра в длину, не проходят рентгенографию, если об этом попросит хозяин частного самолета.

Между тем, как сообщает "Россия 24", в Ливане, где Гон скрывается от японского правосудия, у бывшего главы автоконцерна тоже могут возникнуть проблемы: ряд местных адвокатов хотят подать на него в суд за то, что он, в нарушение ливанского законодательства, в прошлом посещал Израиль.