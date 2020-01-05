Медведев принес России победу над США в матче ATP Cup

Первая ракетка России Даниил Медведев принес России ключевое очко в копилку сборной страны в матче против США. Счет в противостоянии стал 2:0 в пользу российской команды. Командам осталось провести одну игру парного разряда.

Во втором матче противостояния с Америкой Медведев проводил встречу с Джоном Изнером. Россиянин не испытал проблем с соперником и обыграл его в двух сетах – 6:3, 6:1. Матч продолжался 1 час 1 минуту.

Ранее успехом отметился Карен Хачанов, нанесший поражение Тэйлору Фритцу.

Теперь тандем Медведева и Хачанова сыграет заключительный матч против пары американцев Остин Крайчек – Раджиев Рам. Однако с турнирной точки зрения матч уже ничего не будет решать. Американцы могут надеяться лишь на "балл престижа", и свести свое поражение до минимума. У России же будет шанс выиграть серию всухую.