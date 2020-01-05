Фазель: WADA подтвердило – молодежный чемпионат мира-2023 пройдет в России

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель подтвердил информацию о том, что Россия не лишится права принимать молодежный чемпионат мира в 2023 году. Проведение матчей мирового первенства планируется в Новосибирске и Омске.

"Мы получили информацию от Всемирного антидопингового агентства, что молодежный чемпионат мира пройдет в Омске и Новосибирске, — приводит слова Фазеля Чемпионат.Com. – Ничего не изменится".

В то же время санкции могут коснуться главной сборной России по хоккею, которой уже в мае предстоит принять участие в чемпионате мира в Швейцарии. Глава IIHF признался, что в этом вопросе он ждет результатов апелляции.