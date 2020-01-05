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5 января 202017:34

Задержанный после погони наркоман попросил у полицейских дозу

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В Дзержинске одурманенный водитель едва не устроил массовую аварию, уходя от полицейской погони, а во время задержания попросил у инспекторов ДПС дозу. В отделение его доставили силой — молодой человек наотрез отказывался покидать салон своего ВАЗ-2115.

 

Описанные события произошли в первой половине дня 3 января на улице Чапаева. К тому моменту Антон изрядно поколесил по городу и чуть не стал виновником нескольких аварий. После непродолжительной погони он не совладал с управлением и вылетел на обочину. В салоне стражи порядка обнаружили массу пивных банок и использованных шприцов, только вот поговорить с владельцем легковушки у них не получилось — он находился под воздействием наркотиков и нес околесицу.

Покидать вишневую "пятнадцатую" Антон наотрез отказался и даже пытался уехать на ней, хотя полицейские и отобрали ключи. Когда правоохранители предложи ему проследовать в отделение, молодой человек лишь поинтересовался, нет ли у них дозы.

Из салона наркомана пришлось вытаскивать через окно и использовать наручники. В себя он пришел только в отделении. Теперь дебоширу грозит лишение прав.

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