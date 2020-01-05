Илья Авербух рассекретил гонорары фигуристов, участвующих в ледовых шоу

Заслуженный российский фигурист, а ныне хореограф Илья Авербух поделился данными о средних заработках спортсменов в его ледовых шоу. Кроме того, он также рассказал, с каким трудностями ему пришлось сталкиваться по ходу производства перфомансов.

"Делать качественное представление достаточно дорого – я же сразу спозиционировал свое шоу как шоу, где выступают чемпионы из чемпионов, — сказал Авербух, которого цитирует Спорт24.Ru. – Долго я тренировался в регионах и это не приносило доходов, а образовавшиеся минусы приходилось закрывать по-разному: продавал машину, перекредитовывался…"

"В рублевой зоне мы работаем давно. Перестали пересчитывать все в валюту после кризиса. В валюте все стало грустнее. Средний гонорар спортсмена за один выход может варьироваться в пределах 150 – 200 тысяч рублей".

С Авербухом работают такие фигуристы как Евгения Медведева, Максим Траньков и Татьяна Волоссожар.