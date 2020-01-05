Акула убила дайвера у лодки, в которой была его подруга

В штате Западная Австралия после нападения акулы погиб мужчина.

Как сообщили местные спасатели, сотрудники служб, отвечающих за рыболовство, совместно с полицией сейчас расследуют это происшествие.

Сообщается, что оно произошло на острове Калл, что вблизи города Эсперанс.

По сведениям портала News.com.au, большая белая акула напала на дайвера, когда он нырял у своей лодки.

По данным полиции, на ее борту вместе с дайвером также находилась женщина, которую доставили в больницу в состоянии шока, передает РИА Новости.

Поиски тела погибшего дайвера продолжаются.