Лыжник Большунов впервые стал победителем многодневки "Тур де Ски"

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем престижной многодневной гонки "Тур де Ски". Победитель был определен только по итогам заключительного этапа турнира, который проходил в итальянском Валь-ди-Фьемме.

По итогам масс-старта на 10 километров Большунов финишировал на третьем месте, в то время как его главный конкурент по общему зачету норвежец Йоханнес Клебо приехал с 21-м показателем. Эти результаты на заключительном этапе и позволили россиянину обойти норвежца в общем зачете и стать чемпионом.

Лидировавший же до сегодняшней гонки Клебо пропустил в общем зачете вперед не только Большунова, но и еще одного россиянина Сергея Устюгова, завершившего "Тур де Ски"-2020 на втором месте. Клебо стал третьим.

Отметим, что в Топ-10 итоговой таблицы соревнования также вошли еще два лыжника из России: Андрей Мельниченко и Артем Мальцев. Они на восьмом и девятом местах соответственно.