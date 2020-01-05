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5 января 202019:14

"Динамо" хочет купить у загребских одноклубников нападающего сборной Хорватии

EPA

Московский футбольный клуб "Динамо" проявляет заинтересованность в нападающем загребского "Динамо" и сборной Хорватии Мисло Оршиче. Конкурентами бело-голубых в борьбе за 27-летнего хорвата являются "Лион", "Валенсия" и четыре английских клуба.

Помимо этого, Оршич также имеет два официальных предложения из Китая и США, сообщает Чемпионат.Com. Впрочем, сам футболист отказался рассматривать их, желая продолжить свои выступления в одном из европейских чемпионатов.

Отметим, что Оршич является чемпионом Хорватии. В составе загребского "Динамо" он провел 13 матчей, отличившись в них 11 голами. С этим показателем результативности он является вторым бомбардиром чемпионата Хорватии.

Также он имеет четыре гола в групповом этапе Лиги чемпионом нынешнего сезона.

За сборную Хорватии он сыграл три матча, в которых отметиться забитыми голами ему не удалось.

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