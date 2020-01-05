Авария в Жулебино: пострадали трое

В районе Выхино – Жулебино в Москве столкнулись два легковых автомобиля – водитель одного из них выехал на встречку.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили три человека, Один из пострадавших – ребенок, сообщается в твите ГИБДД.