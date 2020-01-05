Неудачные цифры и опасное движение: Трамп грозит Ирану ураганом твитов

Парламент Ирака принял историческое решение — убрать из страны американские войска. В резолюции говорится, что армия США должна покинуть иракскую территорию как можно скорее. Также МИД Ирака направил в Совбез ООН ноту протеста на действия Вашингтона. В Багдаде заявляют, что не позволят американцам использовать их страну как плацдарм для нападения на другие государства Ближнего Востока. То, что такие атаки действительно готовятся, признал лично Дональд Трамп.

Чем дольше тянется зловещая пауза (Тегеран пока так и не перешел от угроз к делу), тем тревожнее на душе у Дональда Трампа. Неуверенность по поводу перспектив выплескивается на ленту "Твиттера" пулеметной чередой сообщений. Президент США намеренно выбрал самый крупный калибр: "США только что потратили 2 триллиона долларов на военную технику. Мы самые большие и, безусловно, лучшие в мире! Если Иран нападет на американскую базу или на любого американца, мы направим [против Ирана] часть этого совершенно нового прекрасного вооружения и без колебаний!".

Целиться решили во все сразу. "Пусть это послужит предупреждением: если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, то мы выбрали 52 иранские цели, символизирующие 52 заложников, захваченных Ираном много лет назад. Некоторые объекты — очень высокого уровня и важности для Ирана и иранской культуры", — предупреждает Трамп.

Если оставить за скобками то, что грозить в открытую объектам культурного наследия — типичное варварство, цифровая символика, подобранная Трампом, тоже весьма неудачна — отсылает к иранской революции 1979 года и захвату заложников посольства США в Тегеране. Операция по их освобождению под названием "Орлиный коготь" для американцев закончилась полным провалом, который потом даже назвали молотком, что вколотил последний гвоздь в крышку президентства Картера. Операция по убийству Сулеймани (это информация NYT) тоже была мало продуманной и явно нелогичной. Разведанные свидетельствовали, что никаких неизбежных атак на американских военных не готовится по той простой причине, что аятолла Хаменеи не одобрил таких планов, попросив Сулеймани прибыть в Тегеран для консультаций. И тут Трамп стал действовать в ручном режиме.

"Во всех войнах со времен терактов 11 сентября Пентагон часто предлагали президенту невероятные варианты, чтобы другие на их фоне выглядели более приемлемыми. После того, как Трамп изначально отверг вариант убийства Сулеймани 28 декабря, он посмотрел по телевизору сюжеты о нападении на американское посольство в Багдаде и пришел в ярость. К вечеру четверга, президент Трамп выбрал экстремальный вариант. Высшие чины Пентагона были шокированы", — пишет NYT.

Впрочем, в плане перспектив к этому состоянию американским военным стоит привыкнуть. То, что называют Большим Востоком, пришло в опасное движение, и разговорами о том, что Тегеран слишком близко расположил свою страну к американским военным базам, делу не поможешь. На самих же этих базах скопился внушительный контингент.

Около 3 тысяч военных армии США в Саудовской Аравии, в Кувейте до 13 тысяч, столько же — в Катаре, 10 тысяч в Бахрейне и Иордании, плюс, конечно, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Турция. Но даже всей этой мощью справится с Ираном вряд ли по силам.

"Иран — это страна с населением в 80 миллионов человек. Она слишком большая, слишком сложная географически, чтобы просто взять и оккупировать ее с помощью американских войск. У нас это не очень хорошо получилось в Ираке и выйдет еще хуже с Ираном. И даже если будет так — что произойдет дальше? Очередное разрушенное государство? А вдруг у них есть ядерное оружие? Может, Северная Корея предоставит им его. Или, быть может, Россия придет Ирану на помощь? Неизвестно, насколько все может выйти из-под контроля", — считает Уэсли Кларк, бывший главнокомандующий объединенными войсками НАТО в Европе, генерал в отставке.

Обезопасить Америку от такого сценария теперь пытаются в Конгрессе. Трампа пробуют опередить заранее, перекрыв Белому дому возможности для потенциального финансирования иранского похода. Параллельно разбираются с тем, как был осуществлен удар. Спикер нижней палаты демократ Нэнси Пелоси назвала убийство Сулеймани провокацией.

Трамп по сути проигнорировал закон о военных полномочиях от 1973 года. Президент США обязан консультироваться с Конгрессом по поводу применения вооруженных сил за рубежом до начала их использования.

"Ни один президент не имеет права отправить страну на войну без осознанного согласия американского народа. Я понятия не имею, что на уме у Трампа. Его ураган твитов невероятно опасен и безответственен. Я не знаю, координировал ли он свои действия с кем-либо из наших союзников. Непонятно даже, поддерживают ли его собственные генералы и служащие национальной безопасности. Этот человек совершенно без руля и ветрил", — говорит кандидат в президенты США Джо Байден.

Так же считают и те, кто накануне участвовал в антивоенных протестах по всей Америке. Манифестации прошли более чем в 80 городах и населенных пунктах США. В Нью-Йорке с плакатами "Нет войне с Ираном" выходили на Таймс-сквер. В Вашингтоне от "Трамп-отеля" колонна митингующих дошла до Белого дома. В первых рядах 0- активистка и актриса Джейн Фонда. "Неужели мы снова не выучили уроки Вьетнама? Мы снова не пытаемся понять местное население, которые мы унижали, оскорбляли и убивали", — заявила она.

Впрочем, многое меняется на глазах. В Багдаде — историческое голосование. На рассмотрения парламента Ирака вынесена резолюция, которая запрещает присутствие на территории страны любых иностранных войск. Парламент уже высказался "за", и значит 17-летнее пребывание американцев в Ираке будет официально считаться оккупацией.

Иракские шииты из "Катаиб Хезболлах", тем временем, предупредили тех, кто на заседание не придет или проголосует против: после этого в Багдаде им лучше не появляться. Премьер Ирака, конечно, в более дипломатичном стиле рекомендовал парламентариям, поддержать закон о выводе американских военных.

В чем-то это, наверное, даже совпадает с трамповской стратегией. Он ведь и сам обещал уйти из Ирака, вот только убийство Сулеймани смешало карты. Иранцы умеют подавать месть холодной и подоспеть с ней могут, например, к президентским выборам, не оставив Трампу шансов на то чтобы что-то изменить.