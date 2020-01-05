Гроб с телом Сулеймани везут через всю страну

Официальный Тегеран предупредил, что готов возобновить свои разработки в атомной отрасли в ответ на убийство Касема Сулеймани. Гроб с телом генерала везут через весь Иран — в столицу, где пройдут похороны. Участие в траурной процессии приняли уже больше 2 миллионов человек.

Весь шиитский мир продолжает провожать убитого американцами иранского генерала. Тело Сулеймани самолетом из Ирака доставлено в Иран. Тысячи сторонников бывшего командира спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции в городе Ахваз прощаются с Сулеймани.

Траурная процессия скандирует проклятия в адрес США, горят звездно-полосатые флаги. Официальные лица Исламской Республики посылает сигналы, пожалуй, всему западному миру, но в первую очередь иранцы хотят, чтобы их услышали в Вашингтоне. Вот фрагмент интервью военного советника аятоллы Хоменеи Хусейна Дегана американскому CNN (телеканал поддерживает демократов): "Наш ответ, разумеется, будет военным. И он будет направлен против военных объектов США. Наше руководство официально заявляло, что не ищет войны и не будет искать войны. Это Америка начала войну, а мы должны принять адекватные меры в ответ на их действия. Единственный способ завершить эту войну — нанести Америке удар, который будет равнозначен тому, который они нанесли нам. И после этого они не должны запускать новый цикл".

В Тегеране не забывают отвечать и на эксцентричные заявления господина Трампа. Глава внешнеполитического ведомства Исламской Республики использует "Твиттер", наверное, для того чтобы американский лидер точно прочитал и усвоил. "Те, кто прикидывается дипломатами и кто бесстыдно целится на иранские культурные объекты и мирных жителей, вероятно, даже не утруждались открыть юридический словарь", — пишет Джавад Зариф.

Убийство генерала КСИР и заместителя командира шиитского ополчения Ирака продолжает эффективно консолидировать антиамериканские силы в регионе вокруг шиитского стержня. Вашингтону дают понять, что ответ неизбежен, а в случае прямого столкновения воевать будет весь регион, не только Иран.

Сразу после убийства Сулеймани западные пропагандисты начали объяснять избирателям Трампа, зачем Америка ломает систему международных отношений, толкает Иран к ускоренному созданию ядерного оружия и в очередной раз пытается погрузить регион в хаос. Выходит пока не очень убедительно. Корпус стражей исламской революции вообще и Сулеймани в частности демонизируют по отработанной в Ливии и Ираке схеме. Такой подход работает только потому, что многие читатели и зрители западных мейнстримовых СМИ плохо понимают, где вообще эти Иран и Ирак.

Вообще даже странно, что американцы как-то неизобретательно подошли к формированию общественного мнения. Ни пробирок, ни химатак. Кажется, что Трамп рассчитывает только на региональных союзников — Израиль и монархии Залива.